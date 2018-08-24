Президент Российского топливного союза (представляющего интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году, пишет РБК.

Отмечается, что Аркуша опасается повторения ценового коллапса апреля-мая 2018 года, поскольку экспорт топлива сейчас выгоднее, чем поставки на внутренний рынок, цены на котором сдерживаются правительством. Об этом говорится в письме Аркуши от 16 августа на имя помощника руководителя АП Кирилла Молодцова.

"Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рубля за литр [10% от текущей цены]", — пишет Аркуша. Акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2-3 рубля за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 рублей до 12314 рублей за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

В апреле-мае 2018 года из-за резкого роста экспортного паритета (стоимости поставок топлива в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку) и падения курса рубля оптовые цены на бензин превысили розничные. Это привело к убыткам для владельцев АЗС как среди крупных нефтяных компаний, так и в независимом секторе. Эксперты из Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС и трейдеров) оценивали их в 12 млрд рублей только по итогам мая.

Среди предпосылок для роста экспортного паритета в 2019 году Аркуша также назвал рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют. Кроме того, к этому могут привести начало осенних ремонтов на НПЗ и "прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании".

"Мы согласны, что сегодняшние параметры налогового маневра несовершенны и закладывают потенциал роста цен. Вместе с тем правительство работает над изменениями параметров налогового маневра", — пояснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.

По мнению Аркуши, принятых в июне правительством мер "ручного" регулирования может оказаться недостаточно для предотвращения негативного развития ситуации на бензиновом рынке, поскольку экспортная премия по поставке нефтепродуктов к цене внутреннего рынка сохраняется.

Биржевые цены на бензин на торговой площадке СПбМТСБ почти все лето снижались. С 10 по 17 августа был замечен их резкий рост — почти на 7% — на фоне роста экспортного паритета и повышения спроса покупателей перед ремонтами НПЗ. С 20 августа цены начали незначительно снижаться.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает опасения Аркуши по повторению дисбаланса на оптовом и розничном рынке бензина в 2019 году более чем оправданными. По его мнению, потенциал роста цен на бензин составляет около 7 рублей за литр, если не принять дополнительные меры балансировки рынка.