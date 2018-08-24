Фото: nzherald.co.nz

Дипломаты из РФ посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Facebook-страницу российского посольства в США.

"Сотрудники посольства вновь посетили российскую гражданку, студентку Марию Бутину в американской тюрьме", — приводит агентство текст сообщения.

По данным посольства, к Бутиной относятся как к "опасному преступнику", из-за чего встречи с посетителями осложняются. Из-за этого же не хватает времени для ознакомления с материалами дела, а также для выстраивания линии защиты с адвокатами.

В посольстве добавили, что россиянку продолжает беспокоить воспаление ноги, однако "квалифицированного обследования не проводится". В посольстве назвали грубым нарушением прав россиянки отказ администрации тюрьмы в допуске к Бутиной православного священника. "Налицо ограничение свободы вероисповедания", — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что направили в администрацию тюрьмы требование отменить дискриминационные режимы в отношении россиянки. Также дипломаты собираются и далее настаивать на скорейшем освобождении россиянки.

Следующий визит сотрудников посольства намечен на 29 августа.