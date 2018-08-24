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Выходец из РФ, который жил в последние годы в Германии и был задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта, помещен в следственный изолятор. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

Уточняется, что приказ об аресте на время следствия 31-летнего россиянина Магомеда-Али Ц привели в исполнение в четверг, 23 августа.

Немецкие правоохранители при поддержке спецподразделения GSG 9 задержали предполагаемого исламиста в среду, 22 августа. Россиянина подозревают в том, что он хранил дома взрывчатое вещество и планировал собрать при его помощи бомбу. У радикала был сообщник, который год назад покинул ФРГ и был задержан во Франции. СМИ пишут, что они оба посещали ту же мечеть в Берлине, куда несколько лет назад ходил исполнитель теракта на берлинском рождественском рынке Анис Амри.

Где сейчас находится взрывчатка – неизвестно. При обыске вещество не нашли.

Также подчеркивается, что нет точных данных о происхождении россиянина. Одни СМИ сообщали, что он является выходцем из Чечни, а другие — что он родился в городе Агидель в Башкирии.