Правительство РФ получило письмо от российских кондитеров с предупреждением, что ограничения на импорт сырья из Белоруссии могут привести к остановке кондитерских предприятий, а также росту цен и срыву контрактов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на само обращение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Письмо направили министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, первому вице-премьеру Антону Силуанову и вице-премьеру Алексею Гордееву.

В документе, в частности, говорится о деминерализованной сыворотке и сухом обезжиренном молоке — главных продуктах при производстве детского питания, мороженого и кондитерских изделий.

Как отмечают в ассоциации, российские производители спрос удовлетворить не могут, поскольку для развития производства этой продукции нужны значительные инвестиции, а на аттестацию новых поставщиков необходимо время. АЕБ попросила правительство изучить вопрос о восстановлении поставок из Белоруссии с тех предприятий, которые аккредитованы Россельхознадзором.

Импорт некоторых видов белорусского молочного сырья ведомство запретило в начале июня 2018 года. Ограничения касаются сухого, консервированного и пастеризованного молока, сливок, молочного белка и сыворотки. В июле министерства сельского хозяйства России и Белоруссии договорились о постепенной отмене ограничений.

При этом, как отмечается, значительная часть продукции из Белоруссии все еще запрещена, а запасов у крупных российских предприятий хватит до конца года.