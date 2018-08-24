Правительство РФ получило письмо от российских кондитеров с предупреждением, что ограничения на импорт сырья из Белоруссии могут привести к остановке кондитерских предприятий, а также росту цен и срыву контрактов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на само обращение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Письмо направили министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, первому вице-премьеру Антону Силуанову и вице-премьеру Алексею Гордееву.
В документе, в частности, говорится о деминерализованной сыворотке и сухом обезжиренном молоке — главных продуктах при производстве детского питания, мороженого и кондитерских изделий.
Как отмечают в ассоциации, российские производители спрос удовлетворить не могут, поскольку для развития производства этой продукции нужны значительные инвестиции, а на аттестацию новых поставщиков необходимо время. АЕБ попросила правительство изучить вопрос о восстановлении поставок из Белоруссии с тех предприятий, которые аккредитованы Россельхознадзором.
Импорт некоторых видов белорусского молочного сырья ведомство запретило в начале июня 2018 года. Ограничения касаются сухого, консервированного и пастеризованного молока, сливок, молочного белка и сыворотки. В июле министерства сельского хозяйства России и Белоруссии договорились о постепенной отмене ограничений.
При этом, как отмечается, значительная часть продукции из Белоруссии все еще запрещена, а запасов у крупных российских предприятий хватит до конца года.
Комментарии
Т.е вариант "если нет хлеба кушайте пирожные" в России уже не прокатит
-Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
-Уже и пирожных нет...
24.08.2018 09:39
- гость -
Т.е вариант "если нет хлеба кушайте пирожные" в России уже не прокатит
ничего, будем хрустеть французской булкой под имперским флагом ))
Хватит жрать, итак впереди всей планеты по ожирению
Дык Алтай впереди по ожирению не из-за того, что много едят, а из-за того, что едят то, что является одновременно и дешевым и гомном.