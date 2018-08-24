Наркоманов среди школьников предлагают искать педагогам

В Минпросвещения разработали соответствующие методические рекомендации, которые должны помочь учителям выявлять наркоманов среди школьников, пишут "Известия".

В рекомендациях указаны основные признаки зависимости и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Эксперты отмечают, что с подростком важно работать предельно аккуратно, чтобы избежать агрессивной реакции, которая может впоследствии усилить его зависимость от наркотических веществ.

Центр защиты прав и интересов детей (подведомственное учреждение Минпросвещения) разработал методические рекомендации для школьных учителей, разъясняющие, как выявить учеников, употребляющих наркотики, и как с ними работать.

Среди признаков аддиктивного поведения, которые "должны насторожить педагога", — расширенные или, наоборот, суженные зрачки, постоянная жажда, разнообразие и неустойчивость эмоциональных реакций.

Есть и менее очевидные признаки, на которые педагогам советуют обратить внимание: неухоженный, неопрятный внешний вид, "грязная или дырявая одежда", наличие у ребенка при себе крупных сумм наличных средств либо "постоянное выпрашивание денег у других".

Если у учителя вдруг возникли подозрения в неадекватности ученика, то педагогу рекомендуется, "не акцентируя на этом внимание других учеников", удалить из класса подростка, при этом не оставлять его одного, срочно вызвать медработника, поставить в известность руководство школы, рассказать о случившемся родителям, попросив их не применять к ребенку физического воздействия.

Рекомендуется также обратиться по горячей линии "Ребенок в опасности" Следственного комитета России.

Не отмечается, направлены ли уже рекомендации в регионы для распространения в школах. Ранее для субъектов была разработана методичка, помогающая педагогам определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию.

Документ был разработан совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ.