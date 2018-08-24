В Омске появилась необычная детская игровая площадка, которую обнесли забором из металлических прутьев с намотанной поверху колючей проволокой, пишет местная "Комсомольская правда".

"В одном из дворов города Омска. Аттракцион "детская площадка строгого режима". Привыкай смолоду", - прокомментировал автор снимка, опубликованного в паблике "Омск Live" во "ВКонтакте".

Для некоторых пользователей Сети фотография площадки стала поводом для шуток: "Украл лопатку — добро пожаловать!", "А где вышки с пулеметами?", "Это чтобы не забрасывали детей через верх".

Впрочем, как выяснилось позже, цель была благая — оградить их от вандалов и пьяных компаний. "Нашему народу только дай повод побухтеть! Если этот забор не поставить, за ночь же от площадки не останется ничего", — объяснила одна из комментаторов.

Оказалось, что эта игровая площадка принадлежит частному детскому саду, и находится она на расстоянии от самого детсада, поэтому нет возможности постоянно присматривать за территорией.