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"Барнаульский Арбат" полностью электрифицировали

, ИА "Амител"
Теперь на пешеходной улице можно беспрепятственно подключать торговые объекты и проводить культурно-массовые мероприятия

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работы по электрификации пешеходной улицы Мало-Тобольской в историческом центре краевой столицы завершила Барнаульская сетевая компания.

"Энергетики профинансировали разработку проекта электроснабжения. Из средств городского бюджета были выделены деньги на установку трех стационарных силовых щитов, общая мощность которых составляет 180 киловатт. Точки присоединения расположили вдоль всей улицы, от проспекта Ленина до проспекта Социалистического", — уточняют в БСК.

Смонтированное оборудование дает возможность беспрепятственно подключать торговые объекты и проводить культурно-массовые мероприятия на улице Мало-Тобольской. В данный момент и до 7 сентября на "Барнаульском Арбате" продлится фотовыставка "Россия. Идеи для путешествий".

Как ранее сообщал портал Amic.ru, в начале августа Барнаульская сетевая компания также завершила электрификацию новой набережной на Оби.

Данный объект вместе с пешеходной частью улицы Мало-Тобольской являются составляющими проекта — туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.08.2018 10:15
- гость -

зачем?

0  0
24.08.2018 10:44
- гость -

интересно а у нас все деревни в Алтайском крае электрифицированы?

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