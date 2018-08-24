Фото: правительство Алтайского края

Трое алтайских гребцов попали в заявку сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет с 20 по 26 августа в Монтемор-о-Вельо (Португалия). В состав сборной России включены три спортсмена ЦСП сборных команд Алтайского края: олимпийский чемпион 2012 года Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов и Ирина Андреева.

Отметим, что Дьяченко и Ляпунов выступят в байдарке-двойке на дистанции 200 м. Андреева заявлена в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, её напарницей будет Олеся Ромасенко из Краснодарского края. Полный состав сборной России опубликовало агентство "Весь спорт".

Ранее несколько алтайских спортсменов участвовали в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 17 лет и во всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 15 лет, которые проходили в Энгельсе.

На всероссийских соревнованиях Софья Штиль и Мария Дремова стали серебряными призерами в каноэ-двойках на дистанции 200 метров и бронзовыми призерами на дистанции 500 метров.

На первенстве России Анна Толстихина и Кристина Коновалова в байдарках-двойках завоевали серебро и бронзу. Они стали вторыми на дистанции 500 метров и третьими на двухсотметровке. Бронзовые медали гребцы региона завоевали в байдарке-четверке. В состав команды входили Анна Толстихина, Кристина Коновалова, Ангелина Рябицкая и Ульяна Антропова.