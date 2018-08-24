Более 300 дней в году на острове Хайнань стоит ясная солнечная погода. Среднегодовая температура воздуха на острове + 24 °C, воды — + 26 °C. Если вы любитель пляжного отдыха, то отдых на Хайнане — это то, что нужно. Остров славится прекрасным климатом, кристально чистым морем и богатой растительностью. Отдых на острове Хайнань подойдет как для туристов-одиночек, так и молодежных компаний или семейных пар.

С августа этого года из Барнаула открыты прямые рейсы на Хайнань. Рейсы на остров Хайнань из Барнаула будут выполняться на самолетах Boeing 737−800 один раз в неделю.

Хайнань является особой экономической зоной с упрощенным визовым режимом.

Туристическим сезоном считается период с ноября по май. С июня по октябрь климат более влажный и жаркий. В это время температура воздуха может достигать +39. Однако многих туристов, собирающихся ехать на Хайнань, привлекает именно этот период, когда цены на все услуги падают, а на пляжах становится свободнее.

Мелкий чистый песок, теплое море, прекрасная флора и развитая инфраструктура ежегодно привлекают на Хайнань сотни тысяч любителей пляжного отдыха из разных стран.

Если вы любите экскурсии, вам обязательно понравится на острове Хайнань. За небольшую плату вы можете заказать групповую или индивидуальную экскурсию, чтобы посетить наиболее интересные музеи, живописные природные уголки. Долина бабочек, остров обезьян, термальные источники, музеи хрусталя и жемчуга, фольклорная деревня народностей, рыбалка на море или озере.

Среди отдыхающих на острове Хайнань популярно лечение методами китайской традиционной медицины.

Хайнань — это маленький кусочек рая, где лето круглый год. В отелях можно получить сервис, который не уступает мировым стандартам. А выбор отельной базы – на любой вкус и кошелек.

Компания "Авиафлот" предлагает путевки на Хайнань с вылетом из Барнаула:

Вылет 27.08.18 на 11 ночей. Отель " GENTL GROWN SANYA SEA SHORE 4*". Стоимость — 20 600 рублей.

Вылет 28.09.18 на 7 ночей/8 дней. Отель GENTL GROWN SANYA SEA SHORE 4*. Стоимость 20 700 рублей.

Новый год на тропическом острове Хайнань. Вылет 28.12.18 на 7 ночей/8 дней. Отель HAWAII RESORT SANYA 4*. Стоимость 38 400 рублей.

В стоимость включено: авиаперелет, трансферы, проживание в выбранном отеле, завтрак, медицинская страховка, внесение в групповой безвизовый список.

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру 8 (3852) 22-66-66. Также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

*Стоимость указана на человека при двухместном размещении