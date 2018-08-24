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Новости

Обладатель "Золотой маски" ушел из алтайского театра перед началом сезона

, ИА "Амител"
О проблеме на встрече с работниками культуры сообщили врио губернатора Виктору Томенко

Фото: сайт Алтайского краевого театра драмы

Один из ведущих актеров Алтайского театра драмы, один из немногих обладателей премии "Золотая маска" Александр Хряков написал заявление об увольнении за несколько недель до начала нового сезона.

Любопытно, что уход произошел в день, когда работники культуры Алтайского края встречались с врио губернатора Алтайского края. На ней главный режиссер Алтайского музыкального театра Константин Яковлев обратился с проблемой, которая заключается в том, что ведущие учреждения края покидают артисты из-за низких заработных плат. Режиссер посетовал, что на работу сложно вообще пригласить хороших артистов, режиссеров. При этом они уезжают работать не в Москву, а соседние регионы Сибири, где платят минимум в два раза больше. Виктор Томенко пообещал заняться проблемой, которую, по его словам, почему-то не решали долгие годы. 

Как сообщили несколько артистов в самом театре, заявление об увольнении звезды спектакля "Собачье сердце" уже подписано. В этом году Александру Хрякову исполняется 50 лет, и свой юбилей он будет отмечать уже в другом месте. Артист был задействован почти в двух десятках спектаклей, но широкую известность приобрел в 2008 году, когда получил национальную премию "Золотая маска" за грандиозную постановку Владимира Золотаря "Войцек".

Кроме Хрякова ведущий алтайский театр покинули еще и молодые артисты. Так, уволился Игорь Черепанов, артист, участвовавший в таких спектаклях, как "Очень простая история", "Зойкина квартира", "Станционный смотритель". Он проработал в театре драмы четыре года, но из-за низкой заработной платы покинул театр.

Ранее директор Алтайского краевого театра драмы Любовь Березина заявляла об ухудшении финансовой ситуации из-за низкого финансирования культуры.

"Мы не можем поехать на гастроли по районам. У нас даже нет собственной техники, чтобы перевозить декорации. Берем транспорт в аренду. В итоге, чтобы покрыть расходы, стоимость билета возрастает до 700 рублей. Зрители в селах отказываются их покупать за такие большие деньги. Каждый театр — производство, мини-фабрика. В последнее время есть проблема с налогами. У нас даже нет приличных компьютеров. Один фонарь стоит 3 миллиона рублей. Мы не можем покупать для них дорогие лампы за 200 тысяч рублей, заменяем на дешевые китайские. Артисты, приезжающие к нам на гастроли, удивляются, как мы вообще работаем в такой обстановке", — заключила Березина.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.08.2018 10:29
- гость -

хотелось бы узнать сумму этой зар.платы

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24.08.2018 10:35
guest365

Будете возмущаться из-за низкого финансирования культуры, пришлют бойцов Росгвардии... они вам быстро бесплатных фонарей понаставят под глазами, светиться будут в три раза дольше дешевых китайских лампочек. Там финансирования хватит. Культура не нужна... как порождающий слой интеллигенции омут, откуда тянутся к науке и знаниям, позволяющим расширить границы ума и сознания и дарующим возможность перебирать мысли незатуманенно, делая выводы даже во сне.

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24.08.2018 11:16
- гость -

А где же клоуны с пресс службы со своим, Виктор петрович обязательно разберется и все решит)))))

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