Лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова выступила резко против уничтожения части ленточного бора в Барнауле. Информация о готовящейся вырубке появилась на сайте ИА "Политсибру".
По информации агентства, уральская компания ЗАО "Триумф" собирается рубить ленточный бор в Барнауле для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Речь идет об участке по ул. Горнолыжная, 46. "Проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрена расчистка территории от мусора, снос зеленых насаждений", — цитирует сайт слова чиновников.
Во фракции ЛДПР в АКЗС отмечают, что хотя официального разрешения на вырубку еще не поступило, бюрократы уверены, что она потребуется – места на данном участке под все объекты не хватает.
"ЛДПР категорически против уничтожения этого леса. Уберите уже от него свои лапы! Какая бы цель ни стояла – туристический кластер, санаторий, больница – бор нужно сохранить! Никакие комплексы не стоят и кусочка "зеленых легких" Алтайского края. И так уже вырубили прилично, так еще и остатки хотят загубить! Наше отделение готово митинговать и пикетировать комитет, а также мы просим вмешательства председателя партии Владимира Жириновского", — прокомментировала Боровикова.
Комментарии
Спортивно-оздоровительный комплекс тоже нужен, не вижу ничего страшного в том, что немного очистят территорию. Может так будет даже лучше.
ЛДПР опять хотят себя пропиарить, встав на защиту леса.
24.08.2018 11:05
Дмитрий
ну не все же вам пилить
Евгения Боровикова пытается вставить везде свои три копейки. А смысл?
Я что-то сказал про пилить?
Место мало в городе?Зачем вырубать остатки леса?
24.08.2018 11:19
Бабуля
Место мало в городе?Зачем вырубать остатки леса?
известно зачем - чтобы продать и срубить бабло побыстрому ))
В городе уже все очистили от зеленых насаждений. Пора преступать к заповедным лесам. Вот такие они , власти наши, способные и деловые.
в Барнауле вновь собираются вырубать ленточный бор под строительство
больше строить негде? изведут бор просто. как и все деревья в городе
Пора преступать к заповедным лесам
давно преступили
все везде давно схввачено - за все заплачено
и если тут горстка людей возмущается
толку ноль
Пусть в парках спортивные комплексы делают! Руки прочь от бора!
Юбилейный парк чем не подходит?Транспортная развязка есть,если что-больницы все рядом..
Вот оно истинное лицо партии ЕдРо. Ни одного голоса им на выборах.
Ужас оставьте в покое Ленточный бор! Убирайте на Космонавтов - Малахова старые здания, делайте там оздоровительный комплекс, садите деревья, стройте и т.д., нет на Вас гринписа..., вырубили все деревья от пр. Социалистического до Красноармейского, и что? Кому нужна эта идиотская плитка? ГДЕ ДЕРЕВЬЯ??? Что взамен будет? Кто за это отвечает? Хоть кто-нибудь из чиновников природоведение изучал?
хотела голосовать за Томенко, не пойду, все те же планы, рубить все леса, все деревья в городе
Ну, что, г-н Томенко? Прокомментируете?
Ну а что, статус особо охраняемого объекта Юнеско уже сняло с ленточного бора, потому что власти и не собираются его особо беречь, наоборот, в планах варварское хозяйственное использование.