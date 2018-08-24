Лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова выступила резко против уничтожения части ленточного бора в Барнауле. Информация о готовящейся вырубке появилась на сайте ИА "Политсибру".

По информации агентства, уральская компания ЗАО "Триумф" собирается рубить ленточный бор в Барнауле для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Речь идет об участке по ул. Горнолыжная, 46. "Проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрена расчистка территории от мусора, снос зеленых насаждений", — цитирует сайт слова чиновников.

Во фракции ЛДПР в АКЗС отмечают, что хотя официального разрешения на вырубку еще не поступило, бюрократы уверены, что она потребуется – места на данном участке под все объекты не хватает.

"ЛДПР категорически против уничтожения этого леса. Уберите уже от него свои лапы! Какая бы цель ни стояла – туристический кластер, санаторий, больница – бор нужно сохранить! Никакие комплексы не стоят и кусочка "зеленых легких" Алтайского края. И так уже вырубили прилично, так еще и остатки хотят загубить! Наше отделение готово митинговать и пикетировать комитет, а также мы просим вмешательства председателя партии Владимира Жириновского", — прокомментировала Боровикова.