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Центробанк попросил дать право Набиуллиной лично блокировать сайты без суда

, ИА "Амител"
В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в доменных зонах .ru и .рф

Фото: inkazan.ru

Центробанк рассчитывает получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что совещание на соответствующую тему уже прошло у вице-премьера Максима Акимова. По данным издания, сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

В Банке России рассчитывают блокировать несколько видов сайтов. В первую очередь речь идет об интернет-ресурсах, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение. Далее идут сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.

Предполагается, что право блокировать сайты получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Как отмечает издание, Акимов не поддержал идею блокировки ЦБ сайтов. Еще один федеральный чиновник посчитал предложенные регулятором критерии излишне широкими.

В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в российских доменных зонах .ru и .рф. С января по сентябрь это право регулятор применял 367 раз. Однако в тех случаях сайты не вносились в специальный реестр Роскомнадзора, что приводило к блокировке доступа к сайтам операторами связи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.08.2018 11:28
- гость -

без суда и следствия!

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24.08.2018 11:40
- гость -

У нас ЦБ по статусу выше суда. А сосредоточение всей экономической власти в руках ЦБ уже превратило его в мегарегулятор. Такого нет ни в одной стране мира. За то и награждают нашу Эльвиру, да за вложения в западную экономику.

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24.08.2018 12:02
- гость -

так зачем на суды? давайте просто назначим людей которые просто будут штамповать решения о виновности.

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24.08.2018 12:53
Алкоголик

Может идея и эдравая- но без суда-а судьи кто? Без суда доверенное лицо -кто ей не понравится любого может посадить. Какой-то беспредел. 1937.

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