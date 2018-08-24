Центробанк рассчитывает получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что совещание на соответствующую тему уже прошло у вице-премьера Максима Акимова. По данным издания, сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.

В Банке России рассчитывают блокировать несколько видов сайтов. В первую очередь речь идет об интернет-ресурсах, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение. Далее идут сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.

Предполагается, что право блокировать сайты получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.



Как отмечает издание, Акимов не поддержал идею блокировки ЦБ сайтов. Еще один федеральный чиновник посчитал предложенные регулятором критерии излишне широкими.

В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в российских доменных зонах .ru и .рф. С января по сентябрь это право регулятор применял 367 раз. Однако в тех случаях сайты не вносились в специальный реестр Роскомнадзора, что приводило к блокировке доступа к сайтам операторами связи.