Центробанк рассчитывает получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что совещание на соответствующую тему уже прошло у вице-премьера Максима Акимова. По данным издания, сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.
В Банке России рассчитывают блокировать несколько видов сайтов. В первую очередь речь идет об интернет-ресурсах, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение. Далее идут сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.
Предполагается, что право блокировать сайты получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.
Как отмечает издание, Акимов не поддержал идею блокировки ЦБ сайтов. Еще один федеральный чиновник посчитал предложенные регулятором критерии излишне широкими.
В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в российских доменных зонах .ru и .рф. С января по сентябрь это право регулятор применял 367 раз. Однако в тех случаях сайты не вносились в специальный реестр Роскомнадзора, что приводило к блокировке доступа к сайтам операторами связи.
Комментарии
без суда и следствия!
У нас ЦБ по статусу выше суда. А сосредоточение всей экономической власти в руках ЦБ уже превратило его в мегарегулятор. Такого нет ни в одной стране мира. За то и награждают нашу Эльвиру, да за вложения в западную экономику.
так зачем на суды? давайте просто назначим людей которые просто будут штамповать решения о виновности.
Может идея и эдравая- но без суда-а судьи кто? Без суда доверенное лицо -кто ей не понравится любого может посадить. Какой-то беспредел. 1937.