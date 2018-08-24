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Пассажирский автобус перевернулся на Чуйском тракте в Горном Алтае — в результате ЧП пострадали 12 человек.

Как сообщили в МВД по республике, инцидент случился 23 августа в 23:13 в Онгудайском районе на 659-м километре трассы Р-256.

"На спуске с перевала Чике-Таман 22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП в районную больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы", — уточняют в МВД.

Водитель автобуса был трезв. По данному факту проводится проверка. Согласно предварительной информации, авария могла произойти из-за неисправности тормозной системы.