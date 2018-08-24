Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в десятый раз отказала в освобождении Марку Дэвиду Чепмену, осужденному за убийство музыканта Джона Леннона, сообщает RT со ссылкой на Twitter New York Daily News.

Как отмечается, комиссия приняла решение отказать Чепмену, поскольку его освобождение "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества".

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.