"Бюро независимых экспертиз" по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина изучило обстоятельства пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", пишет "Коммерсант".

Эксперты пришли к выводу, что электропроводка в здании находилась в плохом состоянии, а вероятным источником пожара стали светодиодные плафоны освещения.



Когда в Кемерово в марте началась оттепель, то с протекающей крыши стала капать вода. Она начала заливаться в плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТРЦ не придали этому значения, однако в день пожара, 25 марта, светильники оказались практически залиты водой, и произошло короткое замыкание.

Указывается, что в теории звенья электропроводки в ТРЦ должны были быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в день пожара они не сработали. По одной версии, они были неисправны, а по другой и вовсе отсутствовали.

Также аварийные выключатели могли не среагировать на проблемы из-за слишком большого количества проводов и соединений. В любом случае ответить на этот вопрос будет проблематично, поскольку сгоревшее здание после трагедии было снесено, отмечают эксперты.

Возгорание в ТРЦ "Зимняя вишня" возникло 25 марта на последнем этаже, где находились кинозалы. В результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из них — дети.​ После пожара правоохранительные органы арестовали 11 человек (собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара).