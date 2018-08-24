Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции в России и курсу рубля на 2018 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

На фоне угрозы введения новых антироссийских санкций и оттока капитала с развивающихся рынков среднегодовой курс доллара в отчетном периоде ожидается на уровне 61,7 руб. В июльском докладе ведомства этот показатель прогнозировался на уровне 60,8 руб.

Оценку инфляции на 2018 год министерство повысило с 3,1 до 3,4%.

В среду, 22 августа, министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что Минэкономразвития собирается пересмотреть прогноз на 2018 год по оттоку капитала и курсу рубля из-за роста санкционных рисков и ситуации на развивающихся рынках.

Согласно одобренному в июне прогнозу Минэкономразвития, курс доллара на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 руб. Отток капитала в текущем году ранее прогнозировался на уровне $23,1 млрд, в 2019 году — $15,1 млрд.