Фото: yandex.ru/maps
Участок проспекта Калинина в Барнауле закроют вечером 24 августа для транспорта на время ремонта теплосетей, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что в связи с работами по перекладке участка тепловой сети М224 с 23:00 24 августа до 06:00 27 августа будет ограничено движение по всей ширине проезжей части дороги нечетной стороны проспекта Калинина в районе жилого дома №7.
Движение автобусов на это время будет организовано по следующим схемам:
- маршруты №2, №23, №37, №65, №75, №76: …проспект Калинина – улица Сизова – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – проспект Калинина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
- маршруты №33, №77, №109, №109оп: ….улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – проспект Калинина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.
Комментарии