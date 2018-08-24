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Участок проспекта Калинина в Барнауле закроют вечером 24 августа для транспорта на время ремонта теплосетей, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что в связи с работами по перекладке участка тепловой сети М224 с 23:00 24 августа до 06:00 27 августа будет ограничено движение по всей ширине проезжей части дороги нечетной стороны проспекта Калинина в районе жилого дома №7.

Движение автобусов на это время будет организовано по следующим схемам: