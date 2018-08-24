Фото: dpchas.com

Авария с участием микроавтобуса и автомобиля "Волга" в Алтайском крае обернулась травмированием девяти человек — ДТП случилось утром 24 августа на 56-м километре автодороги "Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай".

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел около 08:00. Согласно предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с легковым автомобилем ГАЗ-3110.

За медицинской помощью обратились девять человек. В данный момент количество пострадавших уточняется. В полиции добавляют, что в результате ДТП погибших нет.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Отметим, что накануне вечером в Горном Алтае также произошло ДТП с участием автобуса, в результате чего пострадали 12 человек.