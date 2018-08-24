25 августа 2018 года фонд "Облака" проведет Мобильный пункт приема вещей в пользу акции "Школьная пора". Акция проводится с целью помочь собраться в школу детям из малоимущих семей. Помощи ждут более 100 детей – подопечных фонда.
В "Облака" можно передать вещи, которые уже не пригодятся вашим детям:
- школьный рюкзак;
- книги и учебные тетради;
- школьная форма;
- школьная обувь размером от 33 до 41;
- темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки.
Кроме того, требуются новые канцелярские товары:
- дневники;
- тетради простые в линейку и полоску;
- пенал;
- ручки и карандаши;
- цветные карандаши и альбом для рисования или черчения;
- резинки для стирания и точилки для карандашей.
Также в этот день фонд будет принимать любые вещи, которыми все желающие могут поделиться с нуждающимися. Вещи не обязательно могут быть новыми, главное, чтобы чистые и в хорошем состоянии.
Мобильный пункт приема вещей будет работать у Дворца зрелищ и спорта напротив площади Сахарова 25 августа с 11.00 до 18.00. Гостей ждут интересные мастер-классы и горячий чай со сладостями.
Узнать подробности об акции "Школьная пора" можно на сайте фонда.
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