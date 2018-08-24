25 августа 2018 года фонд "Облака" проведет Мобильный пункт приема вещей в пользу акции "Школьная пора". Акция проводится с целью помочь собраться в школу детям из малоимущих семей. Помощи ждут более 100 детей – подопечных фонда.

В "Облака" можно передать вещи, которые уже не пригодятся вашим детям:

школьный рюкзак;

книги и учебные тетради;

школьная форма;

школьная обувь размером от 33 до 41;

темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки.

Кроме того, требуются новые канцелярские товары:

дневники;

тетради простые в линейку и полоску;

пенал;

ручки и карандаши;

цветные карандаши и альбом для рисования или черчения;

резинки для стирания и точилки для карандашей.

Также в этот день фонд будет принимать любые вещи, которыми все желающие могут поделиться с нуждающимися. Вещи не обязательно могут быть новыми, главное, чтобы чистые и в хорошем состоянии.

Мобильный пункт приема вещей будет работать у Дворца зрелищ и спорта напротив площади Сахарова 25 августа с 11.00 до 18.00. Гостей ждут интересные мастер-классы и горячий чай со сладостями.

Узнать подробности об акции "Школьная пора" можно на сайте фонда.