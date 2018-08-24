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Томенко под свист и аплодисменты обсудил с работниками культуры их проблемы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Театралы, музейные работники и писатели рассказали врио главы региона о проблемах, которые не решались годами в крае

Фото: правительство Алтайского края

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с работниками культуры региона. На мероприятие приехали представители всех территорий края — порядка 470 человек. Как ожидалось, встреча получилась откровенной. Работники бюджетной сферы рассказали о своих проблемах, которые, по их словам, не решались годами. 

Список проблем был сформирован еще в июле на круглом столе, где собрались ведущие представители всех областей сферы культуры. Как показало заседание, она находится в глубоком кризисе из-за низкой заработной платы, дефицита кадров и бедности муниципалитетов.

Главный режиссер Алтайского государственного театра музыкальной комедии Константин Яковлев отметил, что молодые перспективные выпускники института культуры часто используют театр как трамплин в учреждения соседних регионов, где более высокая оплата труда и больше возможностей для самореализации. Уезжают в Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, где платят в два-три раза больше. Сегодня алтайские театры, где медленнее, чем у соседей, обновляется материально-техническая база, часто не могут себе позволить интересные постановки. И это также влияет на решение молодых артистов уехать из Алтайского края.

Кроме того, на низкие зарплаты невозможно завлечь выпускников. Так, в этом году большинство молодых артистов проигнорировали ведущие краевые театры и устроились на работу в другие регионы. Константин Яковлев также попросил Томенко учредить звание "Заслуженный артист Алтайского края", чтобы легче было получать различные федеральные льготы и надбавки к зарплате. 

"Странно, что у вас этого не было раньше сделано. Если такой запрос есть — мы его выполним. Конечно, нужно поднимать заработную плату. Повышение в 1,5-2 раза уровня заработных плат в бюджетной сфере с последующей регулярной индексацией вернет Алтайский край в ряды конкурентоспособных регионов в борьбе за квалифицированные кадры. Я привык работать с другими цифрами в Красноярском крае, где получают 45 тысяч рублей. Алтайский край — это регион, который достоин того, чтобы здесь жить всю жизнь. Политику в отношении заработной платы в бюджетной сфере необходимо пересматривать. Когда жил в Красноярске, было непонятно, почему люди уезжают из этого региона. Когда приехал, посмотрел, то сразу стало ясно. Были сложности, финансовые ограничения серьезные. Поэтому просто необходимо больше внимания уделять экономике. Именно она поможет реализовать все планы", — отметил Виктор Томенко.

Проблему необходимости поддержки молодых работников культуры на селе по аналогии с программами в сфере здравоохранения и образования обозначил директор Мамонтовского районного Дома культуры Виктор Горячев. Он сообщил, что годами молодые люди не приезжают работать в муниципалитеты. 

Томенко отметил, что нужно учреждать какую-то региональную программу наподобие "Земского доктора", выдавать грант таким молодым специалистам в селе, а также обеспечивать их жильем.

Руководитель общественной Алтайской краевой писательской организации Анатолий Кириллин рассказал о конфликте с властями, который привел к закрытию Дома литераторов в 2015 году. Писатели жалуются, что на издательский конкурс поступает все больше безграмотных рукописей, потому что в Алтайском крае нет литературной школы.

Рассказали губернатору и об оптимизации в сфере культуры. В частности, про закрытие библиотек в районах Алтайского края после того, как прошла реформа и присоединение их к домам культуры.

"А что, закрываются разве библиотеки у нас? Я просто об этом не знал", — спросил у работников культуры со сцены врио, на что получил коллективное "угуканье".

После всех заданных вопросов Виктор Томенко поинтересовался у собравшихся, какая у них реальная заработная плата. 

"Мне сообщили, что зарплата работников культуры в последние годы стала средней по Алтайскому краю", — сказал Томенко.

"Нет", — моментально хором ответили ему люди.

"Вот видите, а у меня на столе лежит отчет, что у нас в регионе 8700 работников, из которых примерно 2000 работают в краевых учреждениях. Средняя заработная плата составляет 22,1 тыс. рублей", — уверенно произнес Томенко, доверяя лежащему рядом отчету о состоянии сферы.

На этих цифрах весь зал "взорвался" и стал кричать, что "вранье", "нет, это не так".

"Я вас услышал. Не исключено, что будут кадровые решения. Будем изучать вопрос. Это все из-за бедности. Ну мы поднимем двум специалистам зарплаты, но это не решит проблему. Нужно менять систему", — заключил Томенко под аплодисменты зала.

К слову, в конце встречи врио губернатора Алтайского края отметил, что в случае избрания на этот пост 9 сентября он намерен учредить министерство культуры. Однако это решение не окончательное.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.08.2018 12:06
- гость -

ну все, сейчас он даст указание и деньги в дырявом бюджете появятся...

0  0
24.08.2018 12:07
- гость -

пресс служба заводите пластинку, какой Виктор Петрович молодец и как много сделал для региона за 3 месяца)))))))

0  0
24.08.2018 12:11
- гость -

"Мне сообщили, что зарплата работников культуры в последние годы стала средней по Алтайскому краю", — сказал Томенко.
"Нет", — моментально хором ответили ему люди.
"Вот видите, а у меня на столе лежит отчет, что у нас в регионе 8700 работников, из которых примерно 2000 работают в краевых учреждениях. Средняя заработная плата составляет 22,1 тыс. рублей"


такая песТня не только в культуре, но и в образовании, медицине и прочем.

0  0
24.08.2018 12:13
12:07

А вы я смотрю уже завели пластинку и пишете негативчик, молодцы!

0  0
24.08.2018 12:15
Алена

Знаете, работы в крае много и она сложная, я уверена, что Виктор Петрович решит их, но со временем.

0  0
24.08.2018 12:15
- гость -

"Мне сообщили, что зарплата работников культуры в последние годы стала средней по Алтайскому краю", — сказал Томенко.
"Нет", — моментально хором ответили ему люди.
"Вот видите, а у меня на столе лежит отчет, что у нас в регионе 8700 работников, из которых примерно 2000 работают в краевых учреждениях. Средняя заработная плата составляет 22,1 тыс. рублей"


такая песТня не только в культуре, но и в образовании, медицине и прочем.
______________________
Они очень любят дурачка включать, а я не знал, а мне сказали... тебе говорят то что ты хочешь услышать
Берите пример господа чиновники с бывшего президента Уругвая Хосе Мухика

0  0
24.08.2018 12:18
- гость -

А вы я смотрю уже завели пластинку и пишете негативчик, молодцы!
__________
Так были бы позитивные новости, а то кроме очередного бла-бла от Ври О, ничего нет.

0  0
24.08.2018 12:18
Анатолий

Внимание будет уделено всем проблемам связанным с культурой и тд. Но и вы должны понимать, что за один день это не решиться.

0  0
24.08.2018 12:20
12:18

А о нем негатива и не будет, потому что он не как другие, обещает и не делает, а он начинает работу

0  0
24.08.2018 12:20
- гость -


Внимание будет уделено всем проблемам связанным с культурой и тд. Но и вы должны понимать, что за один день это не решиться
________
Он внимание уже всем обещал уделить, вопрос один: "Где деньги Зин?"

0  0
24.08.2018 12:21
12:17

Ты о чем вообще?)

0  0
24.08.2018 12:22
- гость -

А о нем негатива и не будет, потому что он не как другие, обещает и не делает, а он начинает работу
________
Так давно начал, Панамское досье почитайте...

0  0
24.08.2018 12:23
12:20

А это уже не ваша забота, он сказал, что решит, я уверен, что он решит. Потому что лично я, только ему доверяю из кандидатов.

0  0
24.08.2018 12:25
- гость -

Ты о чем вообще?)
___________
О том сколько он наобещал ему бюджет как минимум нужен будет в раз 5 больше имеющегося...
А так аппетиты он свои уже показал: 600 млн. на художку которую при Карлине за 100 млн. достроить готовы были, лярд в какую то гравицапу на свинокомплекс

0  0
24.08.2018 12:26
- гость -

Я вас услышал. Не исключено, что будут кадровые решения. Будем изучать вопрос. Это все из-за бедности. Ну мы поднимем двум специалистам зарплаты, но это не решит проблему. Нужно менять систему", — заключил Томенко под аплодисменты зала.

Да он вольтерянец, менять систему!!!! Лодку раскачивает, боюсь что,галерного раба стошнит , если систему менять будет

0  0
24.08.2018 12:26
- гость -

Присутствовали на встрече, слушали внимательно - как всегда СМИшники исказили факты. Например, в прямой речи не было слов о 45-тысячных зарплатах в Красноярске; в истерике тоже никто не бился и т.д.

0  0
24.08.2018 12:26
- гость -

Нет веры единоросам!

0  0
24.08.2018 12:29
- гость -

Как надоела это СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА - тупая уровниловкая. Я врач получаю 20 тысяч, гл. врач - 200 тысяч: 200+20=220/2=110. Ура! Я получаю 110, а я и не знал!!!

0  0
24.08.2018 12:30
- гость -

НЕ верю, не пойду за Вас голосовать! Верните лучше нам парк Изумрудный! Верните все деревья туда, где они были! Не трогайте Ленточный бор!

0  0
24.08.2018 12:31
777

Томенко и Карлин люди одной системы, птенцы путинские, глупо ждать каких то изменений и перемен, это все репетиция перед премьерой спектакля 9 сентября

0  0
24.08.2018 12:37
- гость -



В т 2016 году имя Виктора Томенко всплыло в так называемом «панамском досье» — архиве материалов о деятельности оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Благодаря этой базе данных стало известно, что Томенко связан с компанией IDC Strike Invest LTD, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах. Вместе с ним к оффшорной компании были причастны также полные тезки Игоря Айзенберга, который на тот момент руководил краевым агентством госимущества, и Владимира Кедринского. Как и Томенко, Айзенберг и Кедринский в 2000-е занимали руководящие должности в «Норильском никеле».

Когда в 2016 году стало известно об этой истории, компания IDC Strike Invest LTD еще была в статусе действующей, указывалось в «панамском архиве». При этом в 2013 году в России принят закон, запрещающий госслужащим иметь зарубежные счета и акции иностранных компаний.

0  0
24.08.2018 12:42
- гость -

Странно все это читать - ведь при прежнем все было хорошо, и местная шпана пела ему дифирамбы...

0  0
24.08.2018 12:46
- гость -

Ну так новому теперь надо петь, кто им платит того они и любят, ничего личного просто работа...

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