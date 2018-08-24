Фото: правительство Алтайского края

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с работниками культуры региона. На мероприятие приехали представители всех территорий края — порядка 470 человек. Как ожидалось, встреча получилась откровенной. Работники бюджетной сферы рассказали о своих проблемах, которые, по их словам, не решались годами.

Список проблем был сформирован еще в июле на круглом столе, где собрались ведущие представители всех областей сферы культуры. Как показало заседание, она находится в глубоком кризисе из-за низкой заработной платы, дефицита кадров и бедности муниципалитетов.

Главный режиссер Алтайского государственного театра музыкальной комедии Константин Яковлев отметил, что молодые перспективные выпускники института культуры часто используют театр как трамплин в учреждения соседних регионов, где более высокая оплата труда и больше возможностей для самореализации. Уезжают в Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, где платят в два-три раза больше. Сегодня алтайские театры, где медленнее, чем у соседей, обновляется материально-техническая база, часто не могут себе позволить интересные постановки. И это также влияет на решение молодых артистов уехать из Алтайского края.

Кроме того, на низкие зарплаты невозможно завлечь выпускников. Так, в этом году большинство молодых артистов проигнорировали ведущие краевые театры и устроились на работу в другие регионы. Константин Яковлев также попросил Томенко учредить звание "Заслуженный артист Алтайского края", чтобы легче было получать различные федеральные льготы и надбавки к зарплате.

"Странно, что у вас этого не было раньше сделано. Если такой запрос есть — мы его выполним. Конечно, нужно поднимать заработную плату. Повышение в 1,5-2 раза уровня заработных плат в бюджетной сфере с последующей регулярной индексацией вернет Алтайский край в ряды конкурентоспособных регионов в борьбе за квалифицированные кадры. Я привык работать с другими цифрами в Красноярском крае, где получают 45 тысяч рублей. Алтайский край — это регион, который достоин того, чтобы здесь жить всю жизнь. Политику в отношении заработной платы в бюджетной сфере необходимо пересматривать. Когда жил в Красноярске, было непонятно, почему люди уезжают из этого региона. Когда приехал, посмотрел, то сразу стало ясно. Были сложности, финансовые ограничения серьезные. Поэтому просто необходимо больше внимания уделять экономике. Именно она поможет реализовать все планы", — отметил Виктор Томенко.

Проблему необходимости поддержки молодых работников культуры на селе по аналогии с программами в сфере здравоохранения и образования обозначил директор Мамонтовского районного Дома культуры Виктор Горячев. Он сообщил, что годами молодые люди не приезжают работать в муниципалитеты.

Томенко отметил, что нужно учреждать какую-то региональную программу наподобие "Земского доктора", выдавать грант таким молодым специалистам в селе, а также обеспечивать их жильем.

Руководитель общественной Алтайской краевой писательской организации Анатолий Кириллин рассказал о конфликте с властями, который привел к закрытию Дома литераторов в 2015 году. Писатели жалуются, что на издательский конкурс поступает все больше безграмотных рукописей, потому что в Алтайском крае нет литературной школы.

Рассказали губернатору и об оптимизации в сфере культуры. В частности, про закрытие библиотек в районах Алтайского края после того, как прошла реформа и присоединение их к домам культуры.

"А что, закрываются разве библиотеки у нас? Я просто об этом не знал", — спросил у работников культуры со сцены врио, на что получил коллективное "угуканье".

После всех заданных вопросов Виктор Томенко поинтересовался у собравшихся, какая у них реальная заработная плата.

"Мне сообщили, что зарплата работников культуры в последние годы стала средней по Алтайскому краю", — сказал Томенко.

"Нет", — моментально хором ответили ему люди.

"Вот видите, а у меня на столе лежит отчет, что у нас в регионе 8700 работников, из которых примерно 2000 работают в краевых учреждениях. Средняя заработная плата составляет 22,1 тыс. рублей", — уверенно произнес Томенко, доверяя лежащему рядом отчету о состоянии сферы.

На этих цифрах весь зал "взорвался" и стал кричать, что "вранье", "нет, это не так".

"Я вас услышал. Не исключено, что будут кадровые решения. Будем изучать вопрос. Это все из-за бедности. Ну мы поднимем двум специалистам зарплаты, но это не решит проблему. Нужно менять систему", — заключил Томенко под аплодисменты зала.

К слову, в конце встречи врио губернатора Алтайского края отметил, что в случае избрания на этот пост 9 сентября он намерен учредить министерство культуры. Однако это решение не окончательное.