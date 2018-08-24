Фото: instagram.com/ivanfomin2020/

Нагорный парк в Барнауле скрылся от взора горожан из-за дымки, которую можно было наблюдать утром в пятницу, 24 августа.

Некоторые пользователи Сети поделились фотографиями этого явления, отметив: "Загадочная мгла лишила барнаульцев Нагорного парка".

Вероятнее всего, склоны Нагорного парка заволокло типичной для нашего города дымкой. Ранее краевое минприроды уже высказывалось об этом явлении, называя его естественным.

В данном случае речь идет о вертикальном распределении температуры воздуха, характерной особенностью которого является наличие инверсии.

"Инверсия образуется, когда с увеличением высоты повышается температура воздуха, в защитном слое скапливается влага, которая поднимается с поверхностного слоя земли. За счет образования инверсионного слоя происходит накопление взвешенных веществ в приземном слое атмосферы. Данный процесс проявляется дымкой в виде помутнения воздуха, вызванного наличием в атмосфере продуктов конденсации водяного пара (мельчайших капелек воды)", — объясняли это явление в профильном министерстве.