Следственный комитет обнародовал видео задержания начальника службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Дениса Руденко и его сообщника — генерального директора коммерческой организации "МК Дизель-энерго" Алексея Лазарева.

Руденко и Лазарев стали фигурантами дела о многомиллионных хищениях при модернизации петербургского метрополитена.

По версии следствия, Руденко в сговоре с Лазаревым ввели в заблуждение руководство транспортного предприятия и заключили договор на поставку контрафактного оборудования для модернизации подземки по завышенным ценам. Причиненный ущерб оценивается в 32 миллиона рублей.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. В ходе обысков у них изъяты документы и более 10 миллионов рублей.