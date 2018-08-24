Пруд с полуметровыми лещами-роботами появился в Москве

На ВДНХ в Москве открылся первый в России искусственный водоем с рыбами-роботами, в котором плавают пять механических лещей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рыбы-роботы изготовлены из герметичного водонепроницаемого пластика. Они покрыты серебристой чешуей со встроенными светодиодами. Это позволяет создать эффект мерцания. Благодаря датчикам движения рыбы самостоятельно преодолевают препятствия.

Лещи могут плавать без зарядки 12 часов и погружаться на глубину до пяти метров.

Размер каждой рыбы составляет 50 сантиметров, что соответствует взрослой особи этого вида. Условия обитания механических лещей приближены к природным. Объем аквариума составляет 3 тыс. литров, дно выстлано натуральным речным камнем. В ближайшее время в аквариуме высадят водоросли.

"Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть мало отличимыми от нее. Рыбы-роботы, кстати, не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", — рассказали в пресс-службе "Робостанции".