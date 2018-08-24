Истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в авиационной промышленности.

"На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения. Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — рассказал собеседник агентства.

Контракт на поставку двух предсерийных истребителей Су-57 был подписан на полях международного форума "Армия-2018".

Истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В феврале Минобороны направило несколько из них на авиабазу Хмеймим, чтобы испытать машины в условиях, приближенных к боевым.