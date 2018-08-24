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Истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом

, ИА "Амител"
Контракт на поставку двух предсерийных истребителей Су-57 был подписан накануне

Фото: cont.ws

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в авиационной промышленности.

"На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения. Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — рассказал собеседник агентства.

Контракт на поставку двух предсерийных истребителей Су-57 был подписан на полях  международного форума "Армия-2018".

Истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В феврале Минобороны направило несколько из них на авиабазу Хмеймим, чтобы испытать машины в условиях, приближенных к боевым.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.08.2018 14:17
- гость -

Это в будущем, возможно... А в серию он не пойдет...

0  0
24.08.2018 14:19
- гость -

а фотонный двигатель уже соорудили для него? полагавшийся то не смогли сделать. лазеры уже есть. в свете этого не понятно почему ничего не слышно о боевых треножниках? или это пока сикрет?

0  0
24.08.2018 14:20
- гость -

кстати, а где армады армат? на подземных секретных полигонах видимо?

0  0
24.08.2018 14:51
- гость -

Танк Т-14 проекта "Армата" был впервые представлен во время парада Победы в 2015 году. С тех пор он остается главным экспонатом, своего рода флагманом российских военных выставок.

По оценкам экспертов, конструкция Т-14 действительно может считаться передовой - у танка необитаемая башня, экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе.

Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода

0  0
24.08.2018 14:53
- гость -

2 самолета заказали вот это мощь! один корабль по 8 лет строят, США каждые полгода с каждой верфи новый корабль спускают

0  0
24.08.2018 15:06
- гость -

Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода


а как дышали, как дышали. армата, кстати, и заглохла прямо на параде. развал везде. и в впк о достижениях которого так трубили. это и понятно - без образования, без науки, без промышленности о каком ВПК можно говорить

0  0
24.08.2018 15:07
- гость -

один корабль по 8 лет строят


зато он дымящим будет. вторым в мире. первый тоже у нас

0  0
24.08.2018 15:17
Павсекакий

Ога, с лазерными пушками, вечным даигателем и сверхсветовыми скоростями

0  0
24.08.2018 15:22
- гость -

Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода
----
После выхода индии из ПАК, у СУ-57, очень туманные перспективы, так тупо нет денег на достройку, а так же нет и покупателей для того что бы поставить самолет в серию

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