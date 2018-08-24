Истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в авиационной промышленности.
"На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения. Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — рассказал собеседник агентства.
Контракт на поставку двух предсерийных истребителей Су-57 был подписан на полях международного форума "Армия-2018".
Истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В феврале Минобороны направило несколько из них на авиабазу Хмеймим, чтобы испытать машины в условиях, приближенных к боевым.
Комментарии
Это в будущем, возможно... А в серию он не пойдет...
а фотонный двигатель уже соорудили для него? полагавшийся то не смогли сделать. лазеры уже есть. в свете этого не понятно почему ничего не слышно о боевых треножниках? или это пока сикрет?
кстати, а где армады армат? на подземных секретных полигонах видимо?
Танк Т-14 проекта "Армата" был впервые представлен во время парада Победы в 2015 году. С тех пор он остается главным экспонатом, своего рода флагманом российских военных выставок.
По оценкам экспертов, конструкция Т-14 действительно может считаться передовой - у танка необитаемая башня, экипаж находится в бронированной капсуле в корпусе.
Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода
2 самолета заказали вот это мощь! один корабль по 8 лет строят, США каждые полгода с каждой верфи новый корабль спускают
Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода
а как дышали, как дышали. армата, кстати, и заглохла прямо на параде. развал везде. и в впк о достижениях которого так трубили. это и понятно - без образования, без науки, без промышленности о каком ВПК можно говорить
один корабль по 8 лет строят
зато он дымящим будет. вторым в мире. первый тоже у нас
Ога, с лазерными пушками, вечным даигателем и сверхсветовыми скоростями
Однако танк не завершил еще цикл испытаний. Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, заявил недавно, что Т-14 оказался слишком дорог, и что он не станет основным боевым танком в войсках - эта роль будет оставаться у модернизированных Т-90, Т-72 и Т-80.
Такая же судьба и у самолётика, единственный выставочный экземпляр, в войсках немного модернизированные устаревшие модели советского периода
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После выхода индии из ПАК, у СУ-57, очень туманные перспективы, так тупо нет денег на достройку, а так же нет и покупателей для того что бы поставить самолет в серию