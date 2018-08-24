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Спасателям пришлось выезжать на место серьезной аварии с участием автобуса в Алтайском крае.

Напомним, авария случилась 24 августа на 56-м километре автодороги "Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай".

В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточняют, что ДТП произошло в 07:44 на улице Восточной в районе дома № 14 в селе Алтайское.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве: 8 человек, 3 единиц техники, из них от МЧС России: 3 человека, 1 единица техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

Согласно предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Волга".

Также отмечалось, что за медицинской помощью обратились девять человек. По факту аварии проводится проверка.