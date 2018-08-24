Барнаул оставили без прямого ж/д сообщения с Шерегешем грядущей зимой

Барнаул неожиданно не вошел в число крупных сибирских городов, откуда предстоящей зимой будут запущены прямые рейсы на самый популярный за Уралом горнолыжный курорт Шерегеш (расположен в Кемеровской области).

Не первый год в Кузбассе говорят о том, что нужно больше задействовать ресурсы железнодорожного транспорта для доставки туристов в Шерегеш. В сезоне 2018-2019 добраться до него поездом из крупных городов Сибири будет проще.

17 августа торжественно открыли остановочную платформу Чугунаш – ближайшую к курорту, сообщила на прошлой неделе в соцсетях компания "Шория". От этой станции за 20 минут можно доехать до горы Зеленой – именно из Чугунаша в Шерегеш идет новая автодорога в обход Таштагола. У платформы обустроили комфортный зал ожидания, откуда также отходят рейсовые автобусы до курорта.

С 11 декабря между Новокузнецком и Чугунашем будут курсировать регулярные электропоезда, время в пути – три часа. Цена билета в одну сторону – от 150 до 300 рублей, вагоны первого класса дороже и более комфортные. В них, помимо прочего, оборудованы места для перевозки горнолыжного снаряжения.

Следующий этап проекта – организация беспересадочного сообщения с соседними регионами. Появятся в расписании поезда дальнего следования из Новосибирска, а также прицепные вагоны к ним со стыковкой не более 1,5 часов из Омска, Томска, Красноярска, Абакана. Время пути от Новосибирска до станции Чугунаш – 11 часов 50 минут.

Переговоры и рабочие совещания с участием Западно-Сибирской железной дороги, властей Кузбасса и конкретно Таштагольского района, где находится Шерегеш, а также с представителями турбизнеса велись не один год. Решения об организации регулярного сообщения между Новокузнецком и Чугунашем на время зимнего сезона и беспересадочных поездов из городов Сибири были приняты 9 августа. Электропоезд будет ходить по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Вероятно, уже в этом сезоне будут запущены пакетные предложения: билет на электричку + билет на автобус + ски-пасс, пишет портал Ratanews. Также пока обсуждаются вопросы взаимодействия туроператоров с железной дорогой по формированию пакетных предложений (тур + железнодорожные билеты) из других городов.

Так что, возможно, для Барнаула еще не все потеряно.