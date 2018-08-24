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Суд приговорил заведующую детским садом в Алейске к условному сроку за присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, сообщили в краевой прокуратуре.

Женщину признали виновной в том, что она фиктивно трудоустроила на должность сторожа своего знакомого. Не ставя его в известность о своих преступных планах, заведующая попросила банковскую карту, оформленную на его имя, для начисления заработной платы.

"Ежемесячно в течение двух лет бюджетным учреждением на расчетный счет фиктивно трудоустроенного гражданина начислялась заработная плата, которую она тратила по своему усмотрению. В результате действий заведующей детским садом организации причинен материальный ущерб в размере 128 тысяч рублей", — констатируют в прокуратуре.

В итоге женщине дали полтора года условно. Приговор вступил в законную силу.