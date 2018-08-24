СМИ: глава Каменского района Найден отстранен от занимаемой должности

24 августа решением Октябрьского суда Барнаула глава Каменского района Федор Найден был отстранен от должности на время проведения следственных мероприятий.

Как пишут "Каменские известия", решение было принято в рамках расследования уголовного дела, по которому Найден проходит в качестве обвиняемого по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Иные подробности пока неизвестны, в ближайшее время портал Amic.ru рассчитывает получить оперативный комментарий в СУ СКР по Алтайскому краю.