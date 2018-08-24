Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Подробности о пострадавших в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего 24 августа в селе Алтайское в Алтайском крае, сообщили порталу Amic.ru в региональном минздраве — травмы получили 17 человек, из которых 15 являются гражданами Монголии, двое — гражданами России.

Представитель ведомства уточнила, что восемь человек были госпитализированы (семь граждан Монголии, один россиянин). Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Около 11 часов по местному времени за ними вылетел из Барнаула вертолет санавиации. Этих пострадавших доставят в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее наш портал сообщал, что ДТП произошло в 07:44 на улице Восточной в районе дома № 14 в селе Алтайское.

Согласно предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Волга".

Обстоятельства произошедшего выясняются.