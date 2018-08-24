Захарова назвала воинское приветствие на Украине "героизацией нацизма"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новое воинское приветствие на Украине "Слава Украине! — Героям слава!" попыткой героизации нацизма, передает ТАСС.

Лозунг планируется использовать на военном параде по случаю Дня независимости Украины в пятницу, 24 августа.

"Это одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих не только на Украине ассоциируется с Украинской повстанческой армией (запрещена в России), Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны", — заявила Захарова.

Она также отметила попытки Киева наполнить приветствие "с неудобным происхождением" новым позитивным смыслом: "Упомянутый лозунг является 100% калькой известного национал-социалистического приветствия".

Сам лозунг использовался Украинской повстанческой армией, воевавшей во время Второй мировой войны против советских войск в сотрудничестве с гитлеровцами.

7 августа президент Украины Петр Порошенко поручил внести изменения в армейский устав страны и заменить воинское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине! — Героям слава!".