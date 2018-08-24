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Кредиты россиян за полгода принесли банкам рекордные 800 миллиардов рублей

, ИА "Амител"
Такого результата удалось достичь за счет повышения интересов к займам со стороны жителей страны

Фото: anticollectorburo.ru

Российские банки за первые шесть месяцев 2018 года заработали на процентах по кредитам 799,6 млрд рублей. Это рекордный показатель для отечественных финансовых учреждений, пишут "Известия" со ссылкой на аналитический обзор Центробанка "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Создатели документа объясняют это тем, что граждане менее грамотны финансово и в их договорах можно прописать дополнительные услуги (страховки) или повышенные ставки кредитования.

Исходя из данных отчета, выдача кредитов россиянам оказалась более выгодной для банков, чем работа с юридическими лицами.

Для начала, кредитные ставки для граждан гораздо выше, чем для компаний. По данным ЦБ, в первом полугодии средняя ставка по займу в рублях на срок более трех лет для физлиц составляла 12,8%, а для юрлиц — 8,6%. На более коротких сроках разница еще более очевидна: ставка по кредиту на срок от одного до трех лет для гражданина составила в среднем 15,76%, а для компании — 9,06%. 

Выгоду работы с физлицами также подтверждает и динамика процентных доходов за прошедший период. По кредитам юрлицам они сократились на 8% из-за снижения ставок для этой категории заемщиков и слабой динамики корпоративного кредитования — его прирост в первом полугодии составил всего 4%. В случае с физлицами ситуация противоположная: портфель этих займов вырос на 8% год к году, а процентные доходы по ним увеличились более чем на 9%.

Кроме того, банки смогли сократить процентные расходы по привлеченным средствам клиентов (по юрлицам — на 16%, а по физлицам — на 7%), что и обеспечило общий прирост доходов.

За январь-июнь 2018 года чистые процентные доходы российских банков составили почти 800 млрд рублей, достигнув исторического максимума, подсчитали в ЦБ. Это доходы от средств, предоставленных в долг компаниям (кроме доходов по ценным бумагам) и гражданам. По сравнению с таким же периодом 2017 года они выросли на 15%.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2018 года выдача кредитов россиянам-физлицам увеличилась на 15%. В отношении юридических лиц этот показатель снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.08.2018 15:29
гость

Ростовщики "заработали"... А, если ростовщик губернатором станет, вот заживем...

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