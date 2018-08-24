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Экс-губернатор Алтайского края Суриков оставил пост посла в Белоруссии

, ИА "Амител"
В качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в этой стране он отработал рекордные 12,5 лет

Фото: golk.by

Президент России Владимир Путин официально освободил от должности посла в Белоруссии – бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова. Указ главы государства датирован 24 августа.

На смену Сурикову пришел бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов. Они также датированы сегодняшним днем.

Александр Суриков занимал должность посла с 2006 года. Он единственный из российских послов в Минске, кто проработал в этой должности более пяти лет. Добавим, 15 августа политику исполнилось 78 лет. Кстати, не исключено, что уже в ближайшее время он вернется из Минска на Алтай.

Еще в середине июля стало известно, что Россия запросила у Белоруссии согласие на назначение Бабича послом. 21 июля его кандидатуру одобрил комитет Госдумы по делам СНГ, 24-го — комитет по международным делам Совета Федерации.

Напомним, пост губернатора Алтайского края Суриков занимал два срока подряд, с 1996 по 2004 год. На очередных выборах он проиграл Михаилу Евдокимову. После этого Суриков довольно быстро трудоустроился помощником полпреда президента в  Сибирском федеральном округе, при этом курировал как раз Алтайский край. Отработав менее 2 лет в полпредстве, он получил знаковое назначение от президента — зимой 2006 года стал чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии. Тогда Сурикову было 65 лет.

Александр Суриков родился 15 августа 1940 года в Мурманске. Трудовую деятельность начал в 1957 году на строительстве Куйбышевской ГЭС. В 1966 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В том же году переехал на Алтай. Работал в Завьяловском дорожно-строительном управлении. В 1969 году назначен на должность начальника дорожно-строительного управления в Алейске, а в 1976 году — начальником объединения "Алтайавтодор". В 1990 году его избрали генеральным директором строительно-промышленного концерна "Алтайстрой".

В августе 1991 года Суриков становится председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов. В 1994 году его избирают депутатом, а затем — председателем краевого Законодательного Собрания. В 1996 году он переизбирается на эту должность. 1 декабря 1996 года Сурикова избрали главой администрации Алтайского края, а в марте 2000 года переизбрали на эту должность.

С этим человеком связано очень много в истории Алтая. Некогда Суриков считался "красным губернатором". Чуть позже — "разумный сторонник" политики президента Путина. Всегда — крепкий и авторитетный хозяйственник, который, однако, проиграл свои третьи губернаторские выборы. За приход этого политика на пост главы администрации в 1996 году буквально дрались левые силы на Алтае. И он победил тогда действующего губернатора Льва Коршунова с небольшим преимуществом в 3%. Он со своей командой вытащил край из той пропасти, в которую его завели так называемые "демократы". На второй срок Сурикова избрали за явным преимуществом — почти 80% избирателей.

Тем не менее социально-экономическая ситуация в крае по сравнению с другими регионами оставляла желать лучшего, учитывая то, что на Алтае нет отраслей, позволяющих смягчать социальные удары свехприбылями монопольных производств. Проблемы сельского хозяйства типичны для всех аграрных регионов. В последнее время, как и большинство губернаторов, Александр Суриков сделал ставку на "Единую Россию". Он отошел от левых сил. Последние годы губернаторства Александра Сурикова не продвинули край в социально-экономическом развитии. Конечно, ряд показателей были удовлетворительными, некоторые даже можно назвать успешными, но тем не менее такого хорошего резкого шага вперед, который сделали наши соседи – Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, в Алтайском крае не было.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.08.2018 14:06
- гость -

Он со своей командой вытащил край из той пропасти, в которую его завели так называемые "демократы"
что за новые тренды в политике?
кто такие "так называемые "демократы"???

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