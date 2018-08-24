Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Неустойчивая погода с дождями и грозами ждет жителей Алтайского края в предстоящие выходные, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.

В ночь на субботу температуры в крае составят +12...+17 градусов, в восточных районах будет до +7 градусов. Днем 25 августа будет +25...+30 градусов, в западных районах +20...+25 градусов.

В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В ночь на воскресенье, 26 августа, температура воздуха в крае составит +10...+15 градусов. Днем будет прохладнее, чем в субботу, воздух прогреется только до +18...+23 градусов, а в юго-восточных районах до +28 градусов.

В отдельных районах в воскресенье ожидается дождь, гроза. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

Также на выходных продолжит действовать штормовое предупреждение — в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).