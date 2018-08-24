Фото: 22.мвд.рф

Фото с места ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, опубликовали в социальных сетях.

На снимках, опубликованных ГУ МВД по региону, видно, что и автобус, и "Волга" получили серьезные повреждения. Поэтому не удивительно, что в результате аварии оказалось столь большое количество пострадавших.

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Напомним, что 15 из 17 человек, получивших травмы, являются гражданами Монголии. Два человека находятся в тяжелом состоянии, их доставили вертолетом санавиации в Барнаул.

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