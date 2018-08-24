Российский шоколадный батончик заменит солдатам "Сникерс"

"Военторг" вывел на рынок шоколадный батончик под брендом "Армия России", который должен заменить "Сникерс" в рационе военнослужащих, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании "Военторг" Владимира Павлова.

"Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад", — рассказал Павлов.

Ореховый батончик весит 40 граммов, при этом калорий в нем в полтора раза меньше, чем в "Сникерсе", утверждают в компании. Стоимость продукта — 30 руб.

Акционерное общество "Военторг" зарегистрировано в 2009 году, 99,9% компании принадлежат АО "Гарнизон" (правопреемник "Оборонсервиса"). А 100% акций "Гарнизона" принадлежат Минобороны.



По итогам 2017 года чистая выручка компании составила 74 млрд руб., чистая прибыль — 44 млн руб., следует из базы данных СПАРК.