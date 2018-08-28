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Яркий и красивый: выбираем идеальный букет цветов к 1 сентября

, ИА "Амител"
Совсем скоро, в День знаний, к учебным заведениям потянется вереница из нарядных детей с красивыми букетами

Каждый год накануне 1 сентября родители школьников стараются подобрать для учителя идеальный букет цветов – чтобы был красивым, долго радовал глаз и при этом недорогой. Каким должен быть тот самый идеальный букет? Что нужно учесть, составляя его самостоятельно или заказывая у флористов? Как выбрать цветы и когда покупать их? Зная все нюансы, касающиеся школьного букета, можно сделать день по-настоящему праздничным как для своего ребенка, так и для педагога. Опытные флористы торгово-выставочного центра "Соцветие" рассказали Amic.ru о том, каким должен быть "правильный" школьный букет.

Правила школьного букета

Флористы советуют использовать жизнерадостные, яркие цвета при составлении букета для учителя. Как правило, в День знаний актуальны букеты, отражающие краски осени: желтый, красный, оранжевый, фуксия.

Выбирая букет, не стоит забывать, что нести его придется ребенку. Первоклашкам и ученикам невысокого роста будет неудобно держать в руках громоздкую композицию. Ведь с цветами приходится преодолевать путь до школы, а затем стоять с ними всю линейку. К тому же большие букеты могут закрывать ребенка на фото. Так что компактность и легкость – одно из золотых правил при выборе цветов к 1 сентября.

Отличный вариант — использование специальных каркасов или корзинок под цветы. Помимо того, что такой букет будет удобно нести ребенку, учителю не нужно искать под него вазу с водой – достаточно просто поставить на стол или подоконник.

Если решено преподнести в праздничный день букет, к примеру, руководству школы, то дарителями, как правило, выступает группа родителей. В этом случае будут уместны цветы в корзине или объемные букеты из большого количества роз, смешанных видов цветов и т.д. В данном случае на помощь придет фантазия и опыт флориста, который составит органичный букет.

И, наконец, не стоит заранее покупать цветы, да еще и в непроверенных местах – велик риск нарваться на несвежие букеты, которые могут и не простоять до праздничного момента. С услугой предзаказа и доставки цветов к определенному времени эта проблема отпадет сама собой. Кстати, такую услугу оказывают в "Соцветии".

Яркие, красивые и нежные

Что касается состава композиции, тут все очень индивидуально. Но подойдут цветы праздничной цветовой гаммы — герберы, хризантемы, некрупные лилии, гиацинты, мелкие садовые розы, декоративные подсолнухи и прочие сезонные осенние растения.

Флористический этикет подсказывает, что подбирать цветы на первое сентября желательно в соответствии с возрастом и полом педагога.

  • Для молодого учителя подойдет композиция из цветов нежных оттенков — лилий, гербер, гортензий и т.д. Также уместны розы, ромашки или другие луговые цветы.
  • Педагогу более старшего возраста можно подарить композицию насыщенных оттенков – красивые букеты из хризантем, гвоздик, пионов, ирисов и других цветов.
  • Для учителей в возрасте подойдет элегантный строгий букет без лишних украшений. Уместны розы насыщенных темных оттенков, каллы, ирисы.
  • Букет для педагога-мужчины должен отличаться лаконичностью. К "мужским" цветам относят гладиолусы, антуриумы, гвоздики. Они к тому же хорошо смотрятся в сочетании с зеленью или с другими цветами.

Оригинальные штрихи

Конечно, можно самостоятельно создать букет к 1 сентября. Но идеальный вариант — приобрести цветы в проверенном салоне. Флористы составят композицию с учетом ваших идей и в соответствии с правилами составления цветочных наборов. Мастерство флориста поможет создать элегантный, оригинальный, красивый, но при этом не вычурный букет для учителя.

А создать торжественное настроение возможно, использовав дополнительный декоративный материал: листья, веточки, фурнитуру. Сейчас популярны букеты с добавлением ученических принадлежностей — линеек, карандашей, ручек и т.п. Также можно использовать недорогие, но оригинальные украшения – топперы на школьную тематику и прочие элементы для украшений. В салоне "Соцветие" готовы предложить интересные варианты оформления букета, и вы сможете выбрать наиболее подходящий вам.

Ведь  гораздо веселее начинать учебный год с такой красотой в руках, да и хорошее настроение учителя будет всем приятно.

Куда обратиться

Торговый центр "Соцветие" работает с 2012 года. За эти годы компания зарекомендовала себя как профессиональная организация, имеющая в штате опытных флористов, которые знают все о цветах. Большой выбор всегда свежих цветов, в том числе эксклюзивных, представленный здесь, открывает возможность для составления красивого, стойкого и незаурядного букета, получить который приятно любому человеку.

Стильные и милые букеты и композиции никого не оставят равнодушным. Флористы "Соцветия" также помогут выбрать и создать неповторимый букет по желанию клиента. Нужен красивый, оригинальный и недорогой букет к 1 сентября? Здесь знают толк в школьных букетах и готовы создать для вас прекрасную индивидуальную композицию. Также имеется большой выбор сопутствующих товаров, мягких игрушек и гелиевых шаров. Предоставляется услуга по цветочному оформлению торжеств любого уровня.

Для вашего удобства в компании действует услуга по предварительному заказу и доставке цветов по Барнаулу – букеты и аксессуары доставляются в любую точку города в максимально короткий срок. Также для клиентов — удобный режим работы без выходных и возможность безналичного расчета.

Букет, приобретенный в "Соцветии" и составленный профессионалами своего дела, долгое время будет радовать и поднимать настроение того, кому он преподносится. Индивидуальный подход, гарантия качества и приятные эмоции – круглый год, семь дней в неделю, для любимых клиентов.

"Соцветие"
г. Барнаул
ул. Челюскинцев, 143, тел. 8 (3852) 504-503
пр. Красноармейский, 51а, тел. 8 (3852) 52-97-67
ул. Молодежная, 50, тел. 8 (3852) 72-01-73
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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