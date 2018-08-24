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Современный спортивный комплекс появится в Белокурихе — городские власти подписали соответствующий контракт с барнаульской компанией "Новострой", сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные мэрии.

Новый объект будет возведен в переулке Спортивном. В данный момент огорожена стройплощадка будущего спортивного комплекса, проводятся необходимые согласования, и в ближайшее время начнутся земляные работы.

Сдать новый спортивный комплекс планируется в октябре 2019 года.

Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, настольным теннисом, гандболом, мини-футболом и так далее.

Также посетителям будут доступны общеразвивающие тренажеры, на которых смогут заниматься люди с ограниченными возможностями.