LIFE рассказал, как отец Евгении Васильевой, осужденной за мошенничество, зарабатывает на строительной "дочке" Минобороны.

Отмечается, что судимость дочери не помешала Николаю Васильеву получить многомиллионные контракты от дочерней компании ведомства. Так, в 2018 году он по двум контрактам поставил военным партию оптоволоконного кабеля.

Договоры, как пишет издание, заключаются на особых условиях, а конкурентов компании Васильева отстраняют от торгов. Так, компания ОКС 01, совладельцем которой является Васильев, без конкурса получила контракт на поставку кабельной продукции от Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 5 на 21,8 миллиона рублей.

Контракт поскромнее от той же "дочки" Минобороны ОКС 01 получила в январе 2018 года — на 9,6 млн рублей.

Отмечается, что фирма Васильева сотрудничает с военным ведомством не первый год. В годы, когда слушалось дело "Оборонсервиса", по которому была осуждена Евгения Васильева, компания ОКС 01 получала более скромные контракты — на 1,6 млн рублей в 2015-м и 11,6 млн в 2016 году.

Евгения Васильева запомнилась как фигурантка так называемого дела "Оборонсервиса". Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере. В скандале засветился и экс-министр обороны Анатолий Сердюков, который проходил по делу как свидетель. В итоге Сердюкова сняли с поста, а Васильева провела несколько месяцев в колонии, но вышла по УДО.