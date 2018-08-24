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Подробности аварии с участием автобуса в Онгудайском районе, в результате которой пострадали 14 человек, сообщили в правительстве Республики Алтай.

В результате опрокидывания транспортного средства, перевозившего граждан Монголии, пострадали 14 человек. Двум из них госпитализация не понадобилась, еще двоих выписали в пятницу. В момент аварии, произошедшей на перевале Чике-Таман поздним вечером 23 августа, в автобусе находились 15 человек. В Онгудайской районной больнице, куда были доставлены все пострадавшие, остались десять человек. Из них пятеро с травмами легкой степени тяжести, они останутся под наблюдением районных медиков. Еще пятерых пострадавших решено было доставить в Горно-Алтайск – двоих на машинах скорой помощи, а троих — на вертолете санитарной авиации.

Руководитель Центра медицины катастроф Республики Алтай Сергей Земцов рассказал, что жизням людей ничего не угрожает. Состояние большей части пострадавших, которых решено эвакуировать, им оценено как средней степени тяжести.

"Только двоих, судя по документам, которые мне предоставили, я выделил бы в условно тяжелые. У одного перелом бедренной кости, у второго – компрессионный перелом позвоночника. Угрозы жизни ни одному из пострадавших в этой аварии нет", — добавил Сергей Земцов.

Отметим, что утром 24 августа в соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае также произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего граждан Монголии. В результате аварии пострадали 17 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.