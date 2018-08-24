Памятник убитому бандиту установили на детской площадке в Самаре

Фото: twitter.com/etg_63

Жители Самары обнаружили в одном из дворов города гранитный памятник, который появился прямо на детской площадке. Причем установили его возле горки, которой активно пользуются местные ребята, пишет местная "Комсомольская правда".

По словам жителей города, в 1990-х годах на том самом месте убили криминального авторитета Беркута. В память о нем его друзья установили там могильный памятник.

"Добрый день! Очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой, 21.Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту. Убит в 1994 году. Центр города, памятник, детская площадка. И, видимо, это нормально. Никого из Вас не удивляет это?" — написала местная жительница.

С просьбой разобраться в ситуации горожане обратились к советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну, главе региона Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. Пока отреагировал только бывший депутат Госдумы Хинштейн.

"Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары — это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично", — написал он в своем Twitter.