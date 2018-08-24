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Почетное звание "Ветеран труда Алтайского края" присвоено более 600 жителям региона — соответствующий указ подписал врио губернатора Виктор Томенко.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, звание получили жители Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Славгорода, Алейского, Алтайского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского, Егорьевского, Ельцовского, Завьяловского, Залесовского, Зонального, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Кулундинского, Курьинского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого национального, Павловского, Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Топчихинского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Чарышского и Шипуновского районов.

Напомним, что звание "Ветеран труда Алтайского края" дает человеку право на ряд мер социальной поддержки. Так, за счет краевого бюджета обладателям данного звания предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей. Также компенсируется 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления, то возмещается 50% стоимости топлива и расходов на его доставку.

Также ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене в 300 рублей.