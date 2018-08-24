Роскачество предложило отрегламентировать пестициды в яблоках

В России могут регламентировать содержание пестицидов в яблоках по аналогии с международными стандартами — с таким предложением выступает Роскачество, пишут "Известия".

Отмечается, что эксперты провели исследование отечественных яблок по 160 показателям качества и безопасности. Опасных яблок выявлено не было, но в некоторых образцах присутствовали пестициды.

В связи с этим Роскачество обратилось к Минсельхозу с предложением ввести маркировку по аналогии с международными стандартами.

Ранее сообщалось, как узнать содержание нитратов в овощах и фруктах. Самый простой способ — запастись нитратомером. Кроме этого, плоды лучше покупать в зависимости от сезона их созревания. Также следует обращать внимание на размер, поскольку больше всего удобрений аграрии используют для взращивания самых маленьких и самых больших плодов.