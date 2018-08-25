В минувшие выходные, 25 августа первый исполнитель роли легендарного британского шпиона Джеймса Бонда Шон Коннери отметил 88-летний день рождения. За почти 55-летнее существование "Бондианы" агента 007 сыграли 6 разных актеров, которые олицетворяли разные эпохи киновселенной. Уверенный и обаятельный Шон Коннери, легкомысленный Роджер Мур, брутальный и серьезный Дэниэл Крэйг. В 2019 году на экраны выйдет юбилейный 25-ый фильм о Джеймсе Бонде, который станет последним для Крэйга. Уже известно, что продюсеры ищут на главную роль нового актера. Среди главных кандидатов — Том Харди и Идрис Эльба.

Корреспондент Amic.ru пофантазировал, кто из алтайских политиков или чиновников мог бы сыграть главного киношпиона в истории.

*Редакция предупреждает: все истории вымышленные, любые совпадения — случайны.

Виктор ТОМЕНКО, врио губернатора Алтайского края

Название фильма: "Губернатором можешь быть только дважды"

Фраза из фильма: "Когда вы спите, агент 007? На службе — никогда!"

По сюжету начальник Бонда "М" отправляет агента внедриться под прикрытием в секретную шпионскую организацию "Спектр", которая намерена распылить специальный вирус в мире, чтобы стать единственным производителем сельскохозяйственных культур. Джеймсу Бонду предстоит завоевать авторитет у начальников организации, а также соблазнить параллельно ни одно женское сердце.





Антон ШЕЛОМЕНЦЕВ, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула

Название фильма: "Операция "Шаровая комфортная среда"

Фраза из фильма: "Я всегда был немного нервным пассажиром"

Бонд расследует похищение самолёта, снабжённого двумя атомными бомбами. За возвращение самолета в секретной организации "Шпиль" требуют выкуп. В этой части Бонд бегает по городским площадям, улицам европейских столиц, а также устраивает погони по ровным дорогам.

Александр ПРОКОПЬЕВ, депутат Госдумы РФ от Алтайского края

Название фильма: "Казино "Алтай Пэлэс"

Фраза из фильма: "Что же, у каждого свое хобби. И какое у вас? Воскресать!"

В этой серии Джеймс Бонд сражается с киберпреступниками, а также с медиа-магнатом, который приобрёл шифровальный прибор системы SMG на чёрном рынке. В ходе спецоперации он отправляется в сибирскую Тайгу.

Сергей ДУГИН, глава администрации Барнаула

Название фильма: "Из Барнаула с любовью"

Фраза: "Покажите мне лужи"

Джеймс Бонд отправляется в сибирский город Барнаул, который ему предстоит спасти от международных террористов. Невероятные сцены погони по туристическому кластеру, новой набережной и лестнице Нагорного парка.

Андрей СОЛОДИЛОВ, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы

Название фильма: "Квант алкоголя"

Фраза из фильма: "О человеке судят по величию его врага".

В этой части Джеймс Бонд должен остановить известного бизнесмена, который намерен затопить всю планету под водой ради морских рыб. Спасая мир от безумного злодея под псевдонимом "Вобла", Джеймс Бонд знакомится с очаровательной русской разведчицей. Вместе они вступают в неравную схватку с негодяем.

Александр МОЛОТОВ, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от партии "Справедливая Россия"

Название фильма: "Береги честь смолоду"

Фраза фильма: "Правительства меняются, ложь остаётся прежней"

На этот раз агенту 007 предстоит захватывающая дух гонка с русскими коллегами. Дело в том, что Британские военные умудрились утопить в Ионическом море абсолютно секретное оборудование. Если аппаратура попадет в руки советским разведчикам, это может привести к ужасающим для Великобритании и всего мира последствиям.



Владимир СЕМЁНОВ, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от партии ЛДПР

Название фильма: "Шпион, который такой же, как и вы"

Фраза из фильма: "Быть шпионом не изи, но я готов"

Многие сотрудники британской разведки догадывались, что в ее руководстве давно засел "крот", работающий на Россию. Но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке. Остальные предпочитали помалкивать. Но подтверждение существования русского агента пришло с совсем неожиданной стороны. Начинается тайное расследование, возглавляемое Джеймсом Бондом. Ему предстоит доказать коллегам, что несмотря на "крота", он такой же шпион, как и они. В конце картины агент 007 получает повышение и возглавляет британскую разведку.

Даниил БЕССАРАБОВ, депутат Госдумы РФ от Алтайского края

Название фильма: "Операция "Преемник"

Фраза из фильма: "Мы то, что мы едим"

В этой части Джеймса Бонда ждут невероятные приключения. Он отправляется в горы, чтобы найти похищенного сына известного юриста и друга ее Величества. Агент 007 разъезжает на горных лужах, сноуборде. В этой серии шпион наконец-то жениться и у него появляются несколько детей, а сам он уходит в отставку.

Александр НИКОЛАЙЧИК, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от партии "Справедливая Россия"

Название фильма: "В августе тянет в горы"

Фраза из фильма: "Баскетбольные мячи заменили собак в роли лучшего друга женщин"

Джеймс Бонд раскрывает тайну своего прошлого. Зрителей ждут рукопашные бои, увлекательные трюки.

Виталий СНЕСАРЬ, врио заместителя Председателя Правительства Алтайского края​ - руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края

Название фильма: "На секретной службе ее Величества"

Фраза из фильма: "В покере просчитываешь не карты, а игрока сидящего напротив"

Агент Ми-6 должен помочь русской разведке найти и обезвредить своего бывшего сотрудника, который намерен распылить на земле смертоносный вирус.

Иллюстрации Екатерины Смолихиной