Центробанк упростил получение электронного полиса ОСАГО, соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Отмечается, что новации "сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев", а также помогут бороться с мошенничеством и пресечь злоупотребления со стороны участников страхового рынка.

Теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.

Документ также определяет случаи, когда ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход клиента в систему гарантирования в своей информационной системе. Такой подход призван повысить доступность электронного ОСАГО.

Кроме того, появились требования к отсканированным копиям документов, которые клиент загружает на сайт страховщика. Для снижения риска мошенничества установлено, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. На один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя.

Изменения вступят в силу через десять дней после опубликования на сайте регулятора.