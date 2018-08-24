Солдат рухнул в обморок во время речи Порошенко на военном параде

Солдату почетного караула стало плохо на военном параде в Киеве, вследствие чего он потерял сознание, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на военном параде ко Дню независимости Украины. Как сообщается, одному из солдат почетного караула стало плохо и он потерял сознание прямо во время выступления украинского президента Петра Порошенко.

Военного успели подхватить люди, стоявшие рядом. После этого почетный караул был оперативно заменен.

Это уже не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко. Подобный случай произошел прямо на церемонии инаугурации в мае 2014 года: тогда караульный потерял сознание именно в тот момент, когда мимо него проходил Порошенко. Кроме того, в 2014 году сын Порошенко упал в обморок во время молебна за Украину.