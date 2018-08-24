Фото: Любовь Шалунова/vk.com/barneos22
Содержание алюминия и титана выявлено в воде реки Пивоварки в Барнауле, которая на прошлой неделе поменяла цвет и стала молочного оттенка.
Как уточняет "Алтайская правда", указанные вещества были выявлены экспертами в пробах воды. Вероятнее всего, это ингредиенты сухих смесей, используемых при строительстве.
"Назвать смесь экстратоксичной мы не можем. И тем не менее, для окружающей среды ничего хорошего в этом нет", — подчеркнула начальник отдела экологического надзора за водными ресурсами Межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Лариса Усынина.
А вот источник загрязнения пока что установить не удалось.
Не исключено и даже очень вероятно, что это дело рук ассенизаторов.
Комментарии
Писали же, что не опасная вода?
Титан используется при производстве водно-дисперсионных красок.
1000 % что это НОВА! Но видно кто то получает на лапу раз элементарных вещей связать не могут
дык это...
алюминиево-титановый завод надо ставить на Пивоварке