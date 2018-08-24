Фото: Любовь Шалунова/vk.com/barneos22

Содержание алюминия и титана выявлено в воде реки Пивоварки в Барнауле, которая на прошлой неделе поменяла цвет и стала молочного оттенка.

Как уточняет "Алтайская правда", указанные вещества были выявлены экспертами в пробах воды. Вероятнее всего, это ингредиенты сухих смесей, используемых при строительстве.

"Назвать смесь экстратоксичной мы не можем. И тем не менее, для окружающей среды ничего хорошего в этом нет", — подчеркнула начальник отдела экологического надзора за водными ресурсами Межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Лариса Усынина.

А вот источник загрязнения пока что установить не удалось.

Не исключено и даже очень вероятно, что это дело рук ассенизаторов.