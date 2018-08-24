Фото: МВД по Республике Алтай

Глава Республики Алтай Александр Бердников призвал туристов, приезжающих в регион, вести себя аккуратнее на дорогах. Об этом он заявил на своей страничке в социальной сети после ДТП с участием автобуса на перевале Чике-Таман в Онгудайском районе, перевозившего граждан Монголии.

"Наш регион ежегодно посещают более двух миллионов туристов, и мне хочется еще раз обратиться ко всем жителям и гостям Горного Алтая: будьте предельно аккуратны на дороге. Наш Чуйский тракт и все горные перевалы открыты для гостей, но их преодоление всегда требует от водителей осторожности, бдительности и максимальной концентрации внимания. Искренне надеюсь, что в ближайшее время все пострадавшие в аварии пойдут на поправку, желаю им скорейшего выздоровления", — отметил Бердников.

По его словам, на данный момент 10 пострадавших в результате ДТП перевезены из районного центра в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Трое из них были оперативно доставлены силами санитарной авиации: состояние двоих врачи оценивают как средней тяжести, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии с переломом бедренной кости и ушибом головного мозга.

Отметим, что утром 24 августа в соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае также произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего граждан Монголии. В результате аварии пострадали 17 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.