Фото: altaipriroda.ru

Свалку из DVD-дисков, которая образовалась в барнаульском ленточном бору, ликвидировали, сообщили в краевом минприроды.

Напомним, что о захламленности участка в лесу в южном направлении от здания по улице Кутузова, 142 сообщили пользователи социальных сетей.

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После этого министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края направило в адрес администрации Центрального района Барнаула письмо с предложением в добровольном порядке провести очистку земельного участка.

В данный момент территория очищена от мусора.