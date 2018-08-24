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Жителя Алтайского края судят за жестокое убийство таксиста

, ИА "Амител"
Также мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов

Фото: vk.com/barneos22

Житель Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве барнаульского таксиста, а также незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, в 2016 году 56-летний обвиняемый познакомился с соседкой по садоводству, после чего у них завязались близкие отношения. Он знал, что его новая возлюбленная сожительствует с 43-летним барнаульцем, работавшим водителем такси. Последний часто заезжал к женщине в садоводство, когда она проживала на даче.

"В июле 2017 года таксисту стало известно, что его сожительница состоит в близких отношениях с соседом по даче, в связи с чем он решил поговорить с соперником. На служебном автомобиле они выехали на участок местности недалеко от города Новоалтайска, при этом обвиняемый взял с собой незаконно приобретенное огнестрельное оружие. В ходе конфликта он выстрелил водителю такси в грудь, а затем нанес несколько ножевых ранений в шею потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия", — уточняют в СКР.

Также в ведомстве акцентируют внимание на том, что в ходе предварительного следствия обвиняемый настаивал на версии самообороны и утверждал, что пистолет принадлежал потерпевшему и он ему угрожал.

Но доказательства позволили признать данную версию несостоятельной. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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