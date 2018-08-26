Специальный рыцарь будет уговаривать жителей Барнаула жениться на Ольге Бузовой. Как сообщает телеканал ТНТ, перед стартом шоу "Замуж за Бузову" будет организована серия "свадебных" акций в десятках российских городов. В Барнауле рыцарь в сияющих доспехах и на коне появится на самых оживленных улицах города.

Ольга Бузова призналась, что своим участием в шоу "Замуж за Бузову" хочет показать, что мужчины должны совершать ради женщин настоящие рыцарские поступки. Сегодня Барнаул станет одним из 7 крупнейших городов России, куда ТНТ отправил рыцарей. Рыцари с флагом шоу "Замуж за Бузову" в самых людных местах нашего города. У барнаульских девушек появится возможность сделать фото с настоящим рыцарем, а у мужчин — мотивация стать рыцарем самому.

Первый выпуск нового шоу можно посмотреть 26 августа в 20.00 на ТНТ.