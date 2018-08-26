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Рыцарь будет уговаривать жителей Барнаула жениться на Ольге Бузовой

, ИА "Амител"
На телеканале ТНТ стартует шоу "Замуж за Бузову"

Специальный рыцарь будет уговаривать жителей Барнаула жениться на Ольге Бузовой. Как сообщает телеканал ТНТ, перед стартом шоу "Замуж за Бузову" будет организована серия "свадебных" акций в десятках российских городов. В Барнауле рыцарь в сияющих доспехах и на коне появится на самых оживленных улицах города.

Ольга Бузова призналась, что своим участием в шоу "Замуж за Бузову" хочет показать, что мужчины должны совершать ради женщин настоящие рыцарские поступки. Сегодня Барнаул станет одним из 7 крупнейших городов России, куда ТНТ отправил рыцарей. Рыцари с флагом шоу "Замуж за Бузову" в самых людных местах нашего города. У барнаульских девушек появится возможность сделать фото с настоящим рыцарем, а у мужчин — мотивация стать рыцарем самому.

Первый выпуск нового шоу можно посмотреть 26 августа в 20.00 на ТНТ.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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